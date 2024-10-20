Millî Eğitim Bakanlığınca Erzurum'da düzenlenen 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması, ödül töreniyle sona erdi.ERZURUM (İGFA) - 16. MEB Uluslararası Robot Yarışması sona erdi. Düzenlenen ödül töreninde 13 kategorinin 1'inci, 2'nci ve 3'üncüleri ile özel başarı kazanan robot takımlarına ödülleri takdim edildi. Dört gün süren yarışmalar, heyecan dolu robot mücadeleleriyle hafızalara kazındı.

Yarışma 17 ülkeden bin 3 kurum ve toplamda 6 bin 691 yarışma başvurusu ile Erzurum'da gerçekleşti. Dört gün süren etkinlik boyunca katılımcılar 13 farklı kategoride mücadele etti. Yarışmalar sırasında tribünlerden gelen destekler, atmosferi daha da heyecanlı hâle getirdi. Heyecanın zirvede olduğu müsabakalarda finaller oynanarak kazananlar belirlendi.

KAZANAN TAKIMLARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Dört günün ardından yarışmanın kazananları için ödül töreni düzenlendi. 13 kategorinin ilk 3 derecesine giren robot takımlarının ödülleri ve özel ödülleri takdim edildi. Bu yıl kategori birincisi olan takımlara 20 bin TL, kategori ikincisi olan takımlara 15 bin TL ve kategori üçüncüsü olan takımlara 10 bin TL verildi. Ayrıca ASELSAN ve MESS Vakfı tarafından da başarılı öğrencilere bazı özel ödüller takdim edildi.