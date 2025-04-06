Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Elginkan Vakfı iş birliği ile saha personeli başta olmak üzere toplam 862 personele yönelik geniş kapsamlı ‘Kişisel Gelişim Eğitimi’ düzenledi.MANİSA (İGFA) -Düzenlenen eğitim prograramına, Ahmetli, Salihli, Saruhanlı, Turgutlu, Alaşehir, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl, Selendi, Akhisar, Kırkağaç, Gölmarmara ve Soma’dan toplam 862 personel katıldı. İletişim ve Beden Dili ile İnsan Tanıma Sistemleri Uzmanı Dilek Selçuk tarafından verilen eğitim, İletişim Becerileri ve Beden Dili ile Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi olmak üzere iki bölümden oluştu.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

İletişim Becerileri ve Beden Dili Eğitimi’nde; iletişimin tanımı, etkili iletişimin öğeleri, etkin dinleme becerisi, beden dilinin profesyonel kullanımı konularında bilgi verildi. Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi’nde ise stresin tanımı ve belirtileri, stresin hayatımıza etkileri, stresi yönetebilme becerisi, öz yönetim becerisi, düşünce, duygu ve davranışların yönetimi gibi konular ele alındı. MASKİ yetkilileri, personelin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitim programlarına devam edileceğini belirtti.