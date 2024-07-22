Masat Yayla şenliğinin açılışını Bayburt Masatlılar Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Mücahit Köse yaptı.

Açılışın ardından Bayburt Protokolü Dede Korkut ziyareti sonrası Masat yayla şenliklerine katıldı.

Bayburt Masat yayla şenliği etkinliğinde bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “28.’sini düzenlediğimiz Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri vesilesi ile bizleri sizlerle buluşturan Allah’a hamd ediyorum. Öncelikle sizlere ve sizler aracılığıyla Bayburt’umuzdaki, Türkiye genelindeki ve yurtdışındaki hemşehrilerimize bir durumu ifade etmek istiyorum. Dede Korkut Şölenlerimizde programlarımızın müzik eğlence kısmını bu yıl için çıkarmış bulunmaktayız.

Bunun iki tane sebebi var. Birincisi devletimizin tasarruf tedbirleri ile ilgili aldığı karar. Bizler belediyeler ve valilikler olarak bu kararlara muhakkak uymak ve devletimizin bizden istediklerini yerine getirmek zorundayız.

Bu bir disiplindir, zorunluluktur ve bir görevdir. İkinci olarak en az bunun kadar önemli olan bir durum. Hepimiz aylardır Filistin için üzülüyoruz. Aylardır Filistin’de şehit edilen çocuklar, gençler, anneler ve babalar için üzülüyoruz. Filistin’de katliam var, Doğu Türkistan’da katliam var, dünyanın birçok ülkesinde sırf Müslüman oldukları için, sırf Türk oldukları için katledilen bu kadar çok insan varken bizlere eğlence programı tertip etmek düşmezdi. Bu sebeplerle programların eğlence kısmını bu dönem için kaldırdık. İnşallah bizlerin çalışması, bizlerin gayret etmesi ve bizlerin çabalarıyla Allah bu zalimlere haddini bildirir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Dede Korkut’tun Türk Dünyası’nın birleştirici unsuru olduğuna vurgu yapan Başkan Memiş, “Dede Korkut bizlerin babaannelerimizden, büyükbabalarımızdan, anneannelerimizden, dedelerimizden dinlediğimiz hikâyeleri anlatan şahsiyettir, o hikâyelerin kaynağıdır. Dede Korkut bizim büyüğümüz, bütün Türk Dünyası’nı bir arada tutan büyük bir değer. Bu sadece şenliklerde senenin bir haftası aklımıza gelmesin. Özellikle gençler, Dede Korkut’u okuyun babalarınıza, annelerinize, kardeşlerinize, amcalarınıza Dede Korkut’u anlatın.” diye konuştu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ise konuşmalarında şölenlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Masat Yaylası’ndaki program Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ve Belediye Başkanı Mete Memiş’e plaket takdim edilmesi ve misafirlere ikramda bulunuldu.

Program Bayburtlu sanatçılar Tuğçe ve Devranın Türküleri ve Plaket takdimleriyle son buldu