DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Kadir Kerimoğlu, Artuklu’da devam eden su krizine tepki göstererek, altyapı sorunlarının çözümü için adil su dağıtımı ve kalıcı projeler talep etti.MARDİN (İGFA) - Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşanan içme suyu krizi, halkı mağdur etmeye devam ediyor.

DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Kadir Kerimoğlu, günlerdir musluklardan su akmamasının çoluk çocuk, yaşlı genç demeden tüm vatandaşları zor durumda bıraktığını belirtti. Kerimoğlu, yetkililerin sessizliğini eleştirerek, su sorununun çözümü için acil ve kalıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

“SU KRİZİ İHMALLERDEN KAYNAKLANIYOR”

Başkan Kerimoğlu, su sorununun yalnızca teknik değil, aynı zamanda siyasi bir sorumluluk ve vicdan meselesi olduğunu ifade ederek, “Mardin’de içme suyu sorunu yaşanıyorsa, burada bir yönetim zafiyeti var demektir. İhmaller, plansızlık ve liyakatsizlik bu krizi doğurdu. Mardin halkı sahipsiz değildir ve temiz suya erişim hakkı hiçe sayılmamalıdır” dedi.

Düzenli su temini sağlanana kadar adil ve eşit su dağıtımı yapılması gerektiğini vurgulayan Kerimoğlu, özellikle dezavantajlı mahallelerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, “Altyapı eksiklikleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı. Uzun vadeli çözümler için teknik kadrolarla çalışılmalı” çağrısında bulundu.

2007’DEKİ HATALI TERCİH KRİZİ BÜYÜTTÜ

Mardin’deki su kesintilerinin temelinde, 2007 yılında DSİ tarafından inşa edilen Beyaz Su Ana İsale Hattı’nda yapılan hatalı boru tercihi yattığını ifade eden Kerimoğlu, "Mevcut hattın yetersizliği, su krizini geçici bir sorundan sistematik bir probleme dönüştürdü. Yeni isale hattının bir an önce devreye alınması gerektiği belirtilirken, bu süreçte bürokratik ve bütçesel adımların hızlandırılması gerektiği vurgulandı" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU’ya da seslenen Kadir Kerimoğlu, “Lütfen görevinizi yapın, vatandaşın çilesine seyirci kalmayın” diyerek, Mardin’in turizm potansiyeline rağmen bu temel sorunun çözülememesinin, yerel yönetimler ve ilgili kurumların sorgulanmasına yol açtığını belirtti.

DEVA Partisi’nin sorunun takipçisi olacağını ifade eden Kerimoğlu, “Mardin halkının susuz bırakılmasına sessiz kalmayacağız. Bu bir yaşam mücadelesidir” dedi.