Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu, Gazze'deki soykırıma karşı açıklama yaparak, akademik tarafsızlık adı altında sessiz kalmanın failliği desteklemeye eşdeğer olduğunu vurguladı. "Epistemik Aksa Tufanı" kavramıyla, siyonist baskılara direnme çağrısında bulundu.MARDİN (İGFA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) kampüs alanında, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Senato üyeleri ortak bir basın açıklaması düzenlediler.

Gazze’de üçüncü yılına giren soykırıma karşı basın açıklaması yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu, Filistin’de yaşanan insanlık dramını yalnızca siyasi ve askeri değil, aynı zamanda akademik ve entelektüel düzeyde de bir kırılma noktası olarak değerlendirdi.

Açıklamada, siyonizmin yalnızca bir ideoloji değil, insanlığın geleceğini tehdit eden “ontolojik bir tehlike” olduğu vurgulandı.

Üniversite yönetimi, bu süreçte “akademik tarafsızlık” adı altında sessiz kalmanın bir erdem değil, failin safında yer almak anlamına geldiğini ifade ederek, tüm akademisyen ve öğrencileri zulme karşı bilgi, söz ve eylemle harekete geçmeye çağırdı.

Mardin Artuklu Üniversitesi, soykırımın başladığı ilk günden itibaren geliştirdiği “Epistemik Aksa Tufanı” kavramıyla, bilgi üretim süreçlerinde siyonist hegemonyaya karşı bir akademik duruş ortaya koyduklarını duyurdu.

Üniversitelerde “Kudüs ve Filistin Dersleri”nin açılması; spor etkinliklerinden sanat sergilerine, müzik dinletilerinden sinema gösterimlerine, kantin buluşmalarından söyleşilere kadar her türlü etkinliğin siyonizm ve soykırıma dair farkındalık oluşturacak biçimde düzenlenmesinin gerektiği belirtilen açıklamada Senato ayrıca, “Akademik boykot”un hayati bir önem taşıdığına işaret etti.

Açıklamanın en dikkat çeken unsurlarından biri ise üniversitenin 2026 Nisan ayında yayımlayacağı “Akademide Siyonist Baskı” raporu oldu. Bu raporun her yıl düzenli olarak uluslararası kamuoyuna sunulacağı kaydedildi.