Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden, sokak hayvanları önemli bir adım daha. Hayata geçirilen Vetbüs projesiyle, bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan 25 bin altı nüfusa sahip ilçelerdeki sokak hayvanlarına mobil hizmet sunulacak. Belediye ekipleri, STK'lar ve muhtarlarla iş birliği yaparak kısırlaştırma, aşılama ve tedavi çalışmaları gerçekleştirecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in söz verdiği Vetbüs projesi, uygulamaya geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi tarafından yürütülen proje, 25 binden az nüfusa sahip ve yasal olarak bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan ilçelerdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, tedavisi ve aşılanmasını sağlayacak.

Proje kapsamında STK'lar ve mahalle muhtarları ile iş birliği yapılarak randevu sistemi ile kısırlaştırma ve aşılama hizmetleri sunulacak. Merkeze uzak olan ve bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan ilçelerde de hizmet verecek olan Vetbüs’teki operasyon sonrası, ilçe belediyelerinin oluşturduğu doğal yaşam alanlarında hayvanların bakımına devam edilecek.

Vetbüs projesi ile daha fazla sokak hayvanına ulaşılması ve onların sağlıklı bir şekilde yaşamalarının sağlanması amaçlanıyor.

“BAKIMEVİMİZE ULAŞMASI GÜÇ OLAN HAYVANLARIMIZA ULAŞACAĞIZ”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Baş Veteriner Hekimi Faruk Alptekin, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’in projesi olan Vetbüs gezici mobil kısırlaştırma, tedavi ve aşılama otobüsünün hizmete başladığını belirtti.

Alptekin, “Merkezden uzak olup bakım evimize ulaşılması güç olan yerlerde, muhtarlarımızla ve STK’larımızla iş birliği içerisinde randevu sistemiyle hayvanların kısırlaştırma ve aşılama işlemini gerçekleştireceğiz” dedi.

Faruk Alptekin, “25 bin nüfusun altındaki ilçelerimizde bakım evi yapma zorunluluğu yasal olarak olmadığı için Vetbüs ile buralara hizmet vereceğiz. Buralarda kısırlaştırma ve aşılama işlemini gerçekleştireceğiz.

İlçelerimizden taleplerimiz doğal yaşam alanları oluşturarak operasyon sonrası ilçe belediyelerindeki doğal yaşam alanlarında bakılmaları için teslim edeceğiz. Yine buralara randevu usulü ile otobüsümüzü belli aralıklarla götüreceğiz. Bu şekilde kısırlaştırma seferberliği ilan ederek daha fazla hayvanın kısırlaştırılması sağlanacak. Hayvanların sağlığı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.