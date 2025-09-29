Manisa Büyükşehir Belediyesi, sanatın genç temsilcilerini bir araya getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası (MAGSO) için başvuru süreci devam ediyor. Son başvuru tarihi 4 Ekim Cumartesi, seçmeler ise 5 Ekim Pazar günü yapılacak.MANİSA (İGFA) - Sanatseverleri bir araya getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi sahne ışıklarıyla yetenekli gençleri buluşturmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası (MAGSO) için kayıtlar devam ediyor. Sahnede yerini almak isteyen genç yetenekleri arayan Büyükşehir Belediyesi, yaylı, nefesli ve vurmalı çalgılarla müziğe gönül veren 15-24 yaş arasındaki gençleri, MAGSO’nun bir parçası olmaya davet ediyor.

Orkestrada yer almak isteyen 15-24 yaş arasındaki genç müzisyenler; keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, klarnet, obua, fagot, trompet, korno, trombon, tuba ve vurmalı çalgılar branşlarında başvuru yapabilecek. Başvuruda bulunacak adayların, belirtilen enstrümanlarla kendi seçtikleri bir eseri hazırlayarak çalmaları, söylemelerinin yanında sınav jürisinin seçeceği parçaları da istenilen düzeyde deşifre edebilmeleri gerekiyor.

Orkestra için son başvuru tarihi 4 Ekim 2025Cumartesi, seçmelerin tarihi ise 5 Ekim 2025 Pazar günü Atatürk Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.