Düzenlediği faaliyet ve etkinliklerle kenti kültür ve sanat anlayışıyla hareketlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlamaya devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen ve Sanat Merkezi salonunda düzenlenen ilk programla "Düşünce Dünyamızın Mimarları" Konulu seminer dizisi başlatıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mahfuz Söylemez, seminer dizisiyle ilgili bilgiler verdi. Söylemez, “İçinde bulunduğumuz zamanın kodları, deseni, rengi geçmişte saklı. Dolayısıyla bugünü anlayabilmek için mutlaka düne bakıp düne nüfuz ederek, dünü tanıyarak dünden edindiğimiz bilgilerle bugüne gelip bugünü anlamaya çabalamak gerekir. Aynı zamanda yarınlarımızı da biçimlendirelim. Zira ancak bu verilerle yarınlar biçimlendirilebilir” dedi.

ABDULLAH İBN-İ ABBAS ANLATILDI

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mahfuz Söylemez’in yaptığı kısa konuşmadan sonra öncü şahsiyetlerin ilki olarak bilinen Abdullah İbn-i Abbas anlatıldı. Prof. Dr. Şevket Kotan tarafından sunulan seminerde Abdullah İbn-i Abbas’ın hayatı ve düşünce dünyasına katkıları detaylı olarak dinleyicilerle paylaşıldı. Prof. Kotan, İbn-i Abbas’ın sahabe alimlerden biri olduğunu belirterek, en önemli özelliklerinden birinin de sürekli ilim tahsil etmiş olması olduğunu vurguladı.