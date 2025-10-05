Bursa Büyükşehir Belediyesinin farklı kültürler, renkli kostümler, coşkulu marşlar ve birbirinden farklı ezgilerle bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Yeşil Bursa Uluslararası Bandolar Festivali, kentin dört bir yanında müzik şölenine sahne oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sanat yaşamını daha da zenginleştirmek için tiyatrolardan konserlere, festivallerden şenliklere kadar birçok çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı 20’dan fazla bando ekibinin katımıyla 4. Yeşil Bursa Uluslararası Bandolar Festivali’ni de büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Bando ekipleri festival boyunca Kültürpark Atatürk Stadyumu, Hüdavendigâr Kent Parkı ve Kaplıkaya Cazibe Merkezi’ndeki ana sahnelerde ve Gemlik, Mudanya, İznik, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Karacabey, Kestel, Yenişehir ve İnegöl’de konserler vererek vatandaşları müzikle buluşturdu.

Renkli festival Heykel Atatürk Caddesi’nden başlayarak Eski Atatürk Stadyumu’na kadar süren kortej yürüyüşüyle sona erdi. Festivalin kapanış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, üç gün boyunca Bursa’nın dört bir yanında müziğin coşkulu ritimlerinin yankılandığını belirtti.

Yeşil Bursa Uluslararası Bandolar Festivali’nin barışın, kardeşliğin ve dostluğun ritmine ev sahipliği yaptığını belirten Gazioğlu, “Festival kapsamında Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun 90.yılını da kutladık. Büyükşehir Bandosu 90 yıl boyunca barışı ve umudun notalarını meydanlarda seslendirdi. Yalnızca bir müzik topluluğu değil; kentin önemli bir değeri ve hafızası olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey de sanata ve sanatçıya büyük önem veriyor. Ulusal ve uluslararası sanatsal çalışmalara devam edeceğiz” dedi.