Mayıs ayının ilk haftasında 11 takımın katılımıyla başlayan turnuvanın yarı final maçları da oynandı. Yarı final maçlarında Kalecikspor'u yenen Sırakayalar ile Çayıryoluspor'u geçen Gökçedere finale yükseldi.

21 Temmuz 2024 Pazar günü oynanacak final maçının adresi ise Bayburt oldu. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, turnuvanın final maçını şölen havasında Bayburt'ta yapacaklarını duyurdu.

Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eden Durmuş, "Gençosman Stadyumu'nda 21 Temmuz 2024 Pazar günü Sırakayalar ile Gökçedere takımlarımız arasında oynacak olan final maçına tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi.



