Konya'da Taş Bina Sergi Salonu’ndaki “Mukaddes Emanetler Sergisi” vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine her akşam 22.00’ye kadar açık. 16 Kabe örtüsü ve 47 adet teberruktan oluşan sergi Kadir Gecesi’nde de sahura kadar ziyaret edilebilecek.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayında mukaddes emanetleri Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina’nın altındaki sergi alanında açılan Mukaddes Emanetler Sergisi’nin farklı zamanlarda serilmiş 16 Kabe örtüsü ve 47 adet teberruktan oluştuğunu anımsattı.

Serginin Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacağını belirten Başkan Altay, “Taş Bina Sergi Salonu’muzdaki ‘Kutsal Emanetler Sergisi’ni ziyaret eden hemşehrilerimizin memnuniyetine şahitlik ettik. Gelen yoğun taleple sergimizin ziyaret saatlerini uzattık. Sergimiz her akşam 22.00’ye kadar açık olacak. Ayrıca Kadir Gecesi’nde de sahura kadar ziyaret edilebilecek. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Mehmet Gül de sergiyle beraber Ramazan ayında çok güzel manevi bir atmosfer oluşturulduğunu ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Mukaddes Emanetler Sergisi, Ramazan ayı sonuna kadar Taş Bina Sergi Salonu’nda ziyarete açık kalacak.