Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından kırsal bölgelerde hayvansal üretime dikkat çekmek ve yerel üretimi desteklemek adına tamamen doğal olarak üretilen Selçuklu Balları vatandaşlar tarafından da tüketilebilecek.KONYA (İGFA) -·Selçuklu Balları Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarları’nda yapılan analizlerden de tam not aldı.



Selçuklu Belediyesi’nin kırsal mahallelerde kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği projeler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi’nin “Arılı Kovan Desteği” projesi çerçevesinde belediyeye ait 50 kovanda 5 farklı kırsal mahallede üretimi yapılan bal Selçuklu Balları olarak markalaştırıldı. Kırsal mahallelerde hayvansal üretime dikkat çekmek ve üretimi desteklemek amacıyla üretilen bal yapılan analizlerden de tam not aldı.

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde yer alan ortalama ölçüm değerlerinin oldukça üzerinde çıkan analizler üretilen balın doğallığını da ortaya koydu. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarları’nda yapılan analizde çiçek ballarında bulunması gereken 300 mg/kg minimum prolin miktarı Selçuklu Balları’nda 442.30; yine balın saflığı ve tazeliğinde çok önemli bir değer olan diastaz ise 18.54 olarak tespit edildi. Yayınlanan tebliğde bu değerin ortalama 8 olması gerekiyor. Gerçekleştirilen analizde yine balın doğallığında önemli bir kriter olan sakkaroz/sukroz tespit edilmedi.

Kırsal kalkınmaya verdikleri önemi ortaya koydukları desteklerle sürdüreceklerini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2023 yılında başlattığımız proje ile arıcılık yapmak isteyen, arı üretimiyle ilgili araç gereç ve ekipmanlara ihtiyacı olan üreticilerimize ücretsiz olarak destek verdiklerini söyledi. Üretime katkı sağlamak isteyen üreticilerimize yüzde 50 hibeli arılı kovan desteğini de sürdürdüklerini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "rojemizde biz de hayvansal üretime dikkat çekmek ve destek sağlamak amacıyla belediyemize ait 50 kovanla Kızılcakuyu, Selahattin, Tömek, Kale ve Yükselen Mahallelerimizde bal üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz balı da Selçuklu Balları markasıyla tescilledik. Elde ettiğimiz bal mahsulünün analizini de Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarları’nda gerçekleştirdik ve bu analizde balımız doğallığı ve saflığıyla öne çıktı. Kırsal bölgelerdeki üretimimize dikkat çekmek adına Selçuklu Balları’nı vatandaşlarımızın da istifadesine sunduk. Vatandaşlarımız ballarımıza şimdilik belediye hizmet binamız ve Seyir Tepesi’ndeki Seyir Kafelerimizden ulaşabilirler" diye konuştu.