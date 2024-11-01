Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Ilgın Osmanlı Kent Meydanı Dönüşüm Projesi çalışmalarında inceleme gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Ilgın’ın birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, yaptıkları çalışmayla daha dayanıklı yapıların şehre kazandırılacağını vurgulayan Başkan Altay, “Ilgın merkezde önemli bir kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Seçimden hemen önce başladığımız inşaatlarda yüzde 70 seviyesine geldik. Hem güvenli iş yerleri oluşturmak hem de Ilgın’ın kalbinde önemli bir meydanı şehrimize kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Koordinasyon dolayısıyla Ilgın Belediye Başkanı’mıza ve desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” dedi.