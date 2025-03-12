Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 500 milyon lira maliyetle yapımı tamamlanarak test aşamasına geçen Çumra İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha atarak Çumra’yı dev bir yatırımla buluşturdu. İlçeye ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi kazandıran Büyükşehir, bir yıl sürecek test çalışmalarına da başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı tamamlanarak test aşamasına geçen Çumra İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Altay, Konya merkezin yanı sıra merkez dışındaki 28 ilçede de altyapı eksikliklerini gidermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Şu anda Çumra Atıksu Arıtma Tesisi’ndeyiz. Çumra merkez ve bağlı mahallelerden gelen atık suların arıtılarak deşarj edileceği bir sistemi inşa ediyoruz. Güncel bedelle 450-500 milyon lira maliyetli bu tesisimizi tamamladık. Şu anda işletme faaliyetlerini yürütüyoruz. Bir yıl boyunca deneme çalışmaları yürütülerek hizmete alınmış olacak” dedi.

TESİSE KOKU GİDERİCİ SİSTEM DE EKLENDİ

Çevreci belediyecilik konusunda örnek çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Altay, “Çumra’daki tesisimizin bir diğer önemi de yola çok yakın bir konumda olması nedeniyle koku giderici sistemle donatılması. Bu sayede çevreye en az rahatsızlık verecek şekilde bir sistem oluşturduk. Çağdaş kentleşmenin en önemli gereklerinden birisi olan atıksu arıtma tesislerimizi yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tesisin yapımındaki destekleri sebebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve İLBANK Genel Müdürlüğü’ne teşekkür eden Başkan Altay, çevreci bir yaklaşımla Konya’nın tüm çevre sorunlarını AK Parti hükümetinin desteğiyle gidereceklerini de sözlerine ekledi.