Kocaeli, 14. kez düzenlenecek Kitap Fuarı için gün sayıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye’nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı bakımında en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı 14’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kentin marka değeri haline gelen 05-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek kitap fuarı için Büyükşehir kentte hazırlıklarını tamamladı. Kitapseverlerin merakla beklediği fuar kapsamında tramvay ve billboardlar kitap fuarı afişleri ile donatıldı. Gençler başta olmak üzere 7’den 77’ye herkesin heyecanla beklediği fuar heyecanı tüm kenti sardı.