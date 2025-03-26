11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca, Gebzelilerin hijyenik şartlarda üretilmiş gıda ve mamullerini tüketmesi amacıyla denetimlerini sürdüren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bayram öncesi ilçede faaliyet sürdüren tatlı, yufka ve şekerleme üretimi yapan işyerlerini ziyaret ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Zabıta ekipleri denetimlerde hijyen kurallarının yanı sıra esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetler için uygulanacak azami fiyat hadlerini gösteren tarifeye uygun satış yapılıp yapılmadığı, işyerlerinin çalışması, üretim ve satış yapabilmesi için temin edilmesi gereken belgelerinin bulunup bulunmadığı ve ilgili mevzuatlara uygun faaliyet gösterip göstermedikleri hususlarını kontrol ediyor. Denetimlerin devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşların konuyla ilgili görüş, öneri, istek ve şikâyetlerini, Alo Zabıta 153 hattına bildirmeleri çağrısında bulundu.
Kocaeli Gebze Zabıtasından bayram denetimi
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