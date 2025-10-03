Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği “Gönül Kazan Projesi”, 2025 yılında da ihtiyaç sahiplerinin sofrasına bereket taşımaya devam etti. Yürütülen proje kapsamında yıl boyunca 1.120 bireye sıcak yemek ulaştırılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Gönül Kazan Projesiyle” evde yalnız yaşayan ve yemek yapamayacak durumda olan kişilere sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.

Yaşlılık, hastalık ya da maddi yetersizlikler sebebiyle yemek yapamayan veya sıcak yemeğe ulaşamayan vatandaşlara destek olmayı amaçlayan projede, 2025 yılı içinde 442 bin 784 öğün yemek kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yemekler haftanın iki günü, günde iki öğün olacak şekilde evlere götürülüyor.

80 VATANDAŞA DİYET MENÜ

“Gönül Kazan Projesi”, yalnızca sıcak yemek değil, sağlık sorunları gereği özel beslenmesi gereken vatandaşlara da çözüm sundu. 2025 yılı verilerine göre 80 kişi diyet menüden yararlandı. Böylece proje hem gönülleri kazanmayı hem de sağlık öncelikli ihtiyaçları gözetmeyi sürdürdü.

Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Sosyal İletişim Merkezlerine (SİM) doğrudan başvurabilir ya da 153 Çağrı Merkezi üzerinden kayıt oluşturabilir.