Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın tarafından Alikahya’da hizmete açılan Kocaeli Ordulular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Sosyal Tesisi büyük beğeni topladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yılda tamamlanan, tek katlı ve toplam 500 m2 kapalı alana sahip tesiste eğitim salonu, mutfak, toplantı salonu, mescitler ve idareci odaları gibi alanlar bulunuyor. Kendi otoparkına da sahip tesisin açılışına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı Mehmet İlker Kazan ve bölge sakinleri katıldı.

ORDULULAR DERNEĞİ’NDEN TEŞEKKÜR

Kocaeli Ordulular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Nurettin Arıcan törende yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Arıcan, “Bundan 3 yıl önce Demokrasi Parkı’nda faaliyet gösteriyorduk. Tamamen kendi imkânlarımızla ve Ordulu hemşehrilerimizin desteğiyle İzmit Belediyesi’nden aldığımız 35 m2’lik mezbelelik bir yere yatırım yaparak 350 m2’lik bir sosyal tesise çevirdik. Sivil toplum kuruluşu olduğumuz halde, ‘yapmayın, etmeyin’ dememize rağmen burası elimizden alındı, sokağa atıldık. Sağolsun Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman olduğu gibi yanımızda oldu ve geçen yıl başlattığı bu tesisi tamamlayıp, bize teslim etti. Kendisine şükran borçluyuz” dedi.

BÜYÜKAKIN: “BİZİM AMACIMIZ MİLLETİMİZİN DUASINI ALMAKTIR”

Arıcan konuşmasına şöyle devam etti: “Bu derneğin amacı, toplumun her kesimine dokunarak, dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve daha güçlü bir topluluk oluşturmaktır. Her birinizin katkıları ve desteğiyle bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum”. Başkan Büyükakın da konuşmasında, Alikahya bölgesine yatırım miktarının 2,4 milyar TL’yi aştığını ve bu katkıların devam edeceğini belirterek, “Biz, bizi kimin seçtiğini unutmadan, ağalık beylik taslamadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız milletimizin hayır duasını almaktır” dedi.