Türk Kızılay Genel Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, uluslararası bilim dünyasında önemli bir başarıya imza attı.ANKARA (İGFA) - Stanford Üniversitesi tarafından her yıl hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde 2023 yılı Yıllık Etki kategorisinde yer alan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türk bilim dünyasını küresel arenada başarıyla temsil etti.

Stanford Üniversitesi’nin dünya çapında bilim insanlarının etkilerini değerlendirdiği bu prestijli liste, yayın sayıları, atıf oranları ve yazar sıralamaları gibi titiz kriterlere dayanırken, listede yalnızca en üst yüzde 2’lik dilimde yer alan ya da ilk 100 bin bilim insanı içerisinde yer alan Yılmaz'ın Türkiye’nin bilim dünyasındaki yerini ve katkılarını bir kez daha göstermiş oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı olarak insani yardım alanındaki liderliğinin yanı sıra akademik çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Yılmaz, özellikle sağlık alanındaki araştırmalarıyla büyük bir fark oluşturdu. Araştırmalarıyla toplum sağlığına önemli katkılar sağlayan Yılmaz, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve güvenilir hale gelmesine yardımcı olurken Yılmaz’ın bilimsel çalışmalarının hem akademik dünyada, hem de Türk Kızılay’daki görevinde insanlığa hizmet anlayışını desteklediğinin altı çizildi.