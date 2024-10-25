Rafet El Roman'ın ilişki açıklaması şaşırttı: 'Ona da sahip çıkarım' Rafet El Roman'ın ilişki açıklaması şaşırttı: 'Ona da sahip çıkarım'
Kısmetse Olur'un Aybüke'si evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında adını duyuran TikTok fenomeni Aybüke Çangal, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Çangal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa...Devamı için tıklayınız