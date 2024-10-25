Kısmetse Olur'un Aybüke'si evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında adını duyuran TikTok fenomeni Aybüke Çangal, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Çangal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa...Devamı için tıklayınız
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