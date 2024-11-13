Kış aylarında bedenimizin soğuk hava koşullarına karşı direncini korumak ve bağışıklık sistemimizi desteklemek büyük bir önem taşıyor. Soğuk havaların gelişiyle birlikte, hastalıklara yakalanma riskimizin arttığı bu dönemde doğru beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları sayesinde sağlıklı bir kış geçirmenin mümkün olduğunu ifade edenHerbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer, kış aylarında vücudu güçlendirecek beslenme önerilerini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Kış aylarına yaklaşırken günler kısalıyor, sıcaklıklar düşüyor. Bu değişiklikler, günlük yaşantımızı olduğu kadar bedenimizi ve zihnimizi de etkileyebiliyor. Gün ışığının azalması, biyolojik saatimizi düzenleyen sirkadiyen ritimleri bozarak uyku düzeninde dalgalanmalara, stres ve kaygı seviyelerinde artışa yol açabiliyor. Ayrıca, günlerin kısalmasıyla birlikte mevsimsel duygudurum bozukluğu da (SAD) daha yaygın hale geliyor.Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer, bu soğuk ve karanlık döneme uyum sağlamamıza, zihnimizi ve bedenimizi güçlü tutmamıza yardımcı olacak altın kuralları anlattı.

DÜZENLİ RUTİN OLUŞTURMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Kış aylarında bedeni ve zihni sağlıklı tutmanın altı önemli kuralı olduğunu söyleyen Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer, şöyle konuştu: “İlk olarak, düzenli bir rutin oluşturmak büyük önem taşıyor. Uyku, yemek ve egzersiz gibi temel alışkanlıkların tutarlı bir şekilde sürdürülmesi, günlerin kısalmasıyla bozulan sirkadiyen ritmi dengelemeye yardımcı olur. Bunların yanı sıra; fiziksel aktiviteyi günlük yaşamınıza dahil etmek, sadece bedensel sağlığınızı değil, ruh halinizi ve bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. Bu nedenle mevsime uygun egzersiz türlerini seçerek gün ışığının azalmasının yarattığı enerji düşüşlerini telafi edebilirsiniz. Örneğin kapalı alan egzersizleri veya soğuk hava sporları gibi aktivitelerle formda kalabilirsiniz.”

VİTAMİN AÇISINDAN ZENGİN BESLENMEK SAĞLIKLI KALMADA BÜYÜK ROL OYNUYOR

Beslenmede yapılan bazı değişikliklerin de kışın sağlıklı kalmada büyük bir rol oynadığını belirten Tamer, “Omega-3 yağ asitleri içeren balık, keten tohumu ve ceviz gibi gıdalar, ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olur ve enflamasyonu azaltarak kış hüznüyle mücadelede destek sağlar. Magnezyum açısından zengin kuruyemişler, tohumlar ve yeşil yapraklı sebzeler ise stresle başa çıkmanıza ve uyku kalitenizi artırmanıza yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ise C vitamini ve çinko içeren besinler, özellikle turunçgiller, meyveler, baklagiller ve kuruyemişler, sağlığınızı korumada önemli bir rol oynar.Ayrıca, doğal ışık almak ruh halinizi güçlendirirken, güneş ışığının yetersiz olduğu kış aylarında D vitamini takviyeleri de faydalı olabilir.” diye konuştu.

