Kerem Bursin'in yeni aşkı ortaya çıktı! O da Sabancı ailesine girdi
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, yeni sevgilisiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski sevgilisi Hande Erçel'den sonra Kerem Bürsin de aradığı aşkı Sabancılarda buldu. Sabancı aile üyeleriyle aşk yaşayan...Devamı için tıklayınız
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