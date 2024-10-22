Banu Alkan 17 yaş küçük eşinden boşanıyor! 'Düğünü sonra yaparız' demişti... Banu Alkan 17 yaş küçük eşinden boşanıyor! 'Düğünü sonra yaparız' demişti...
Kerem Bursin'in yeni aşkı ortaya çıktı! O da Sabancı ailesine girdi
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, yeni sevgilisiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski sevgilisi Hande Erçel'den sonra Kerem Bürsin de aradığı aşkı Sabancılarda buldu. Sabancı aile üyeleriyle aşk yaşayan...Devamı için tıklayınız