İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın çocukları sanatla buluşturmak üzere sahnelediği “Kendini Arayan Zürafa” oyunu, Aliağa ve Kadifekale’de sahnelendi. Oyuna büyük ilgi gösteren çocuklar ve öğretmenleri neşeli bir gün geçirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT), çocukları sanatın büyüleyici gücüyle buluşturmak üzere sahnelediği “Kendini Arayan Zürafa” oyunu kentin farklı noktalarında miniklerle buluşmaya devam ediyor. Selen Şeşen’in yazdığı, Dine Altıok ve Devrim Karakoyun’un yer aldığı oyun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü iş birliği ile Aliağa 100. Yıl Ortaokulu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Mercek Kadifekale Projesi kapsamında Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu’nda 4 farklı gösterim yaptı.

500’den fazla çocuğa ulaşan oyun büyük ilgi gördü. Çocukların hayal dünyasını renklendirerek onlara farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlayan oyun sayesinde çocuklar, öğretmenleri ile eğlenceli bir gün geçirdi. Oyun sonrası miniklerin tiyatro ile bağını güçlendirmek adına, oyunda yer alan kuklaların minyatürü kendilerine hediye edildi. İzBBŞT, tiyatroyu toplumun her kesimine ulaştırma misyonu kapsamında farklı oyun ve projelerle İzmirliler ile buluşmaya devam edecek.

OYUN HAKKINDA:

“Kendini Arayan Zürafa” hayatını anlamlandırmak, amacını bulmak isteyen Zürafa’nın çıktığı yolculuğu konu ediniyor. Acaba Zürafa, yolda birçok arkadaş edinip farklı alanlarda bilgiler edinerek ne olmak istediğini bulabilecek mi?