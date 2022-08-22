Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen "Geleneksel Harman Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

Harman hasadının ardından İstanbul Opera Topluluğu ve Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay sahne alarak "Hasattan Harmana Konserleri" adıyla dinleyicilere müzik keyfi yaşattı.

Her yıl düzenlenen harman festivali, müze misafirleri ve bölge halkının katılımıyla gerçekleşti.

Festivalde 100 yıl önceki aletler kullanılarak buğday hasadı yapıldı. "Hasattan Harmana Konseri" ile katılanların kulaklarının pasını silen İstanbul Opera Topluluğunun müzik ziyafetinin ardından sahne alan Devlet sanatçısı Gülsin Onay, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Müze Kurucusu Kenan Yavuz her yıl tekrarlamaya gayret ettikleri "Geleneksel Harman Şenliğini" yeniden organize edebilmenin mutluluğu içerisinde bulunduğunu belirterek, amaçlarının Anadolu'nun güzelliklerini gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Yavuz, "Bugün Kenan Yavuz Etnografya Müzesi olarak her yıl düzenlemeye gayret ettiğimiz Harman Şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız Anadolu'nun güzelliklerini, harmanın anlamını, paylaşma duygusunu, bereketi, hasretin vuslata eriştiği harmanı yeniden kuşaklarımıza manası ve anlamıyla aktarabilmek" dedi.

Müzemizin amaçlarının başında da Anadolu'nun güzelliklerini bütün Dünyaya duyurmak yer alıyor" şeklinde konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde katılımcılar buğday tarlasında tırpan sallayarak, keyifli vakit geçirdiler. İstanbul Opera Topluluğunun sahne almasından sonra Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın piyano resitaliyle şenlik sona erdi.