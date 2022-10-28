Kalite Koordinatörlüğü ile Kalite Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen seminerin açış ve selamlama konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, entegre kalite yönetimi stratejisiyle rekabet gücü hedefleyen Bayburt Üniversitesinin 2022-2023 bütünleşik vizyonundan bahsederek söze başladı. Kalite yönetiminde sürekli gelişim hedeflediklerini dile getiren Rektör Türkmen, "Kalite anlayışımızı bireyden kolektife, kolektiften bireye doğru döngüsel yönde akan bir katkı sürecinde somutlaştırmak istiyoruz. Bu anlayışı benimserken küresel başarılarıyla ilham olan şahsiyetleri örnek alıyoruz. Bugün bizimle olan Kenan Yavuz beyefendinin tecrübeleri eminim ki hepimiz için yol gösterici olacaktır. Kendilerine teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Seminerde değişim yönetimi ve sistem odaklı yapısal işlev yaklaşımının önemine dikkat çeken Yavuz, performans kriterini yeniden tanımlamak gerektiğini ve girdi-sonuç ilişkisini performans odağında ele almanın rekabet gücü oluşturacağını söyledi.

Dijitalleşme ile birlikte veri yönetimi ve psikografik insan kaynakları yönetimi hususlarında başkalaşan bir dünya düzenine geçtiklerini belirten Yavuz, "Küresel bir şirket ile Üniversite yönetimi arasında toplam kalite yönetimi anlayışı bakımından fark yoktur. Her ikisi de bir sistemdir ve sistemler bütünleşik bir yönetsel kavrayış ile yönetilmelidir. Liderin itici gücünde kenetlenen ve motive olan sistem unsurları, katılımlı ve etkileşimli bir yönetim sürecinde bütünleşecek ve modüler yapının ortak bir amaçta sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Bunun için yönetimde, hedeflerde, çıktılarda ve kurumsal aksiyonda bütünleşmeyi savunmamız gerekiyor. Demokrasi kültürü çerçevesinde herkesin söz hakkının olduğu bir yönetsel tasarım, en kaliteli tasarımdır." ifadelerini kullandı. Bayburt Üniversitesinin yönetsel hedeflerine ulaşması için tecrübe ve vizyon odaklı önerilerde bulunan Yavuz, yeni nesil üniversitelerde öğrencilere düşen aktif role vurgu yaparak motivasyon telkinlerinde bulundu. Yavuz, seminer konuşmasının ardından akademisyenlerin ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.





Seminer sonunda Rektör Türkmen ve entegre kalite yönetiminden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan tarafından Yavuz'a teşekkür belgesi ile plaket takdim edildi. Seminere Rektör Türkmen ve Rektör Yardımcısı Erdoğan'ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahir Kadakal, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Bayraktar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.