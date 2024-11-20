Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu iş makineleri envanteri genişliyor, yenileniyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımıyla bugün düzenlenecek İş Makineleri Hizmete Alım Töreni ile 58 iş makinesi hizmete başlayacak.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’deki yerel yönetim faaliyetlerini daha etkin ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek üzere sürekli olarak personeline yönelik eğitimler düzenleyen Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da çalışmalar için gerekli iş makinesi ve araç gereçlerin miktarını da ihtiyaçlar doğrultusunda arttırıyor ve teçhizatları yeniliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi otoparkında görücüye çıkacak 500 milyon TL’lik 58 iş makinesi, düzenlenecek tören ile şehir için hizmete başlayacak. Bugün saat 13.00’te gerçekleşecek hizmete alım töreninde araçlar tanıtılarak görücüye çıkacak.

Söz konusu hizmete alım töreninde, 30 adet damperli kamyon, 2 adet yol süpürge araç, 3 adet arazöz, 2 adet kupa çekici, 4 adet semitrey çöp transfer, 3 adet asfalt silindiri, 1 adet asfalt serici, 1 adet 30’luk ekskavatör, 1 adet 50’lik ekskavatör, 10 adet bekolader ve 1 adet asfalt kazıyıcı olmak üzere toplam 58 iş makinesi hizmete başlarken, 1 adet kırıcı ucu ve 6 adet forklift çatalı da envantere katılacak.