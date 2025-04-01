Edirne'de Enez Kaymakamı ve protokol heyeti, sınır kapısında incelemelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Kaymakamı ve İpsala Kaymakam Vekili Muhammed Emin Tutal, beraberindeki heyetle birlikte İpsala Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Türkiye’ye giriş yapan gurbetçilerle sohbet eden Kaymakam Tutal'a, Gümrük Müdür V. Mustafa Koparan, Hudut Kapısı Emniyet Şube Müdür V. Ahmet Can Kural, İlçe Emniyet Müdür V. Sinan Turhan ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Çalıbaşı da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında tır parkında incelemelerde bulunan Kaymakam Tutal, ardından İpsala Sınır Kapısı’nda yürütülen iş ve işlemleri yerinde denetledi.

Türkiye’ye giriş yapan gurbetçilerle de bir araya gelen Kaymakam Tutal, onların talep ve önerilerini dinleyerek hayırlı yolculuklar diledi.

Sınır kapısında yapılan ziyaretin, geçiş sürecindeki işleyişin hızlandırılması ve mevcut durumun yerinde değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.