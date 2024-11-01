Araç sürücüleri akaryakıt tabelalarındaki değişimi yakından takip ediyor. Akaryakıt gruplarından LPG'ye 1 Kasım Cuma'yı 2 Kasım Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt gruplarından otogaza bu gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor.  

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre LPG'ye gelecek zammın 71 kuruş olması yönünde.

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Şu anda akaryakıt istasyonlarında ortalama litre fiyatlarında benzin 43,52 lira, motorin 43,39 lira, otogaz ise 26,75 liradan satılıyor.