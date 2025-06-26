Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki orman alanları, kamu kullanımına açık olmak kaydıyla turizm tahsisine dahil edilebilecek.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te önemli bir değişiklik yaptı.

21 Temmuz 2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 12’nci maddesine yeni bir fıkra eklendi.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Bakanlığa tasarruf hakkı verilen orman alanlarından, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bölgeler, kamu kullanımına açık olmak şartıyla kullanma izni verilerek turizm tahsis sınırları içine dahil edilebilecek.

Yapılan değişiklikle, turizm yatırımlarının kapsamı genişletilirken, kamu kullanımına açık alanların korunması da güvence altına alındı. Yönetmelik değişikliği, turizm sektöründe yeni yatırım fırsatları yaratmayı amaçlarken, kıyı bölgelerindeki orman alanlarının kullanımına yönelik düzenlemeleri netleştirdi.

Yeni düzenleme, 26 Haziran 2025 tarihinde yürürlüğe girdi ve hükümleri Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülecek.

Bu değişiklikle, turizm yatırımlarının çevresel ve toplumsal dengeler gözetilerek geliştirilmesi hedefleniyor.