Hollywood’un Barbie'si Margot Robbie anne oldu! Hollywood’un Barbie'si Margot Robbie anne oldu!
Kaan Yıldırım eşi Pınar Deniz'in 31. yaş gününü böyle kutladı
Eylül ayında İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, ilk kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalarda bebeklerinin cinsiyetini açıklayan çift yeni bir paylaşımda...Devamı için tıklayınız