Kaan Yıldırım eşi Pınar Deniz'in 31. yaş gününü böyle kutladı
Eylül ayında İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, ilk kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalarda bebeklerinin cinsiyetini açıklayan çift yeni bir paylaşımda...Devamı için tıklayınız
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