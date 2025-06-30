İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes ve Karaburun’da altyapıyı güçlendirmek için kapsamlı projeler hayata geçirdi; Çeşme’de 1 milyar TL’yi aşan yatırımla su ve kanalizasyon sorunları çözülüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, turizmin gözde bölgesi Yarımada’da altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes ve Karaburun’da yürütülen projelerle bölge, yaz sezonuna güçlü ve sağlıklı bir altyapıyla hazırlandı.

ÇEŞME’YE TARİHİ YATIRIM

İZSU, Çeşme’de 1 milyar TL’yi aşan yatırımla altyapıyı yeniledi. 316 km yeni içme suyu hattı döşendi, 211 km mevcut hat yenilendi, 8 km kanalizasyon ve 6 km yağmur suyu şebekesi inşa edildi. Yaz aylarında artan su talebini karşılamak için 10 yeni kuyu açıldı, 149 km kanalizasyon ve 104 km dere temizliği yapıldı. 550 milyon TL’lik 3. etap içme suyu projesinde 320 km’lik hattın 300 km’si tamamlandı. Proje bittiğinde Çeşme’ye kesintisiz, sağlıklı su sağlanacak ve kayıp-kaçak oranı uluslararası standartların altına indirilecek. Ayrıca, 85 km kanalizasyon ve 3,5 km yağmur suyu hattı temizliğiyle koku ve taşkın sorunları önlendi.

SEFERİHİSAR’DA KAPSAMLI ÇALIŞMALAR

Seferihisar’da 193,5 km içme suyu şebekesi yenilendi, 6,5 km yeni hat döşendi, 1,5 km kanalizasyon ve 987 m yağmur suyu şebekesi yapıldı. Akarca Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı, 100 milyon TL’lik yatırımla tamamlanarak sahil şeridinde deniz suyu kalitesini artırdı. 10,6 km kanalizasyon temizliği ve 1.208 kanalizasyon bacasının yol seviyesine getirilmesiyle altyapı güçlendirildi. Yeni su depoları, kuyular ve pompalarla su kesintileri önlendi.

MENDERES’TE ALTYAPI GÜÇLENİYOR

Menderes’te 2 km yeni içme suyu hattı döşendi, 800 m eski hat yenilendi, 3,5 km kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi imal edildi. 30 km kanalizasyon temizliği ve 1.300 kanalizasyon bacasının düzenlenmesiyle koku sorunları çözüldü. İki yeni su deposu ve bir yeni kuyu açıldı, su transferi için altyapı tamamlandı.

Urla’da 3 km yeni içme suyu hattı, 6,5 km yenilenen şebeke, 695 m kanalizasyon ve 200 m yağmur suyu hattı imal edildi. 20 km kanalizasyon temizliği ve 1.992 kanalizasyon bacasının düzenlenmesi tamamlandı. Yeni kuyular ve su depolarıyla yaz aylarında su sıkıntısı önlendi.

Karaburun’un 16 mahallesinde 5 km yeni içme suyu hattı, 288 m kanalizasyon şebekesi ve 279 kanal bağlantısı yapıldı. 4,2 km kanalizasyon temizliği ve 220 m yağmur suyu hattı ızgara temizliği gerçekleştirildi. İnecik ve Yeniliman’da 9,5 km kanalizasyon hattı tamamlandı, terfi merkezleri inşaatına başlandı.

DERE ISLAH ÇALIŞMALARI

Çeşme, Urla ve Seferihisar’daki Çiftlik, Sivrice, Efendioğlu ve İncirliboğaz derelerinde 1,7 km ıslah çalışmasıyla taşkın riski azaltıldı. Yağmur mevsimi öncesi temizlik ve ıslah çalışmaları devam edecek.