İzmit Belediyesi; YADEV, Kısa Mola Merkezi ve Otizm Spor ve Yaşam Merkezi faydalanıcıları ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, özel bireyler ve aileleri için iftar programına ev sahipliği yaptı.

Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen buluşmada, Yaşama Destek Evi (YADEV), Kısa Mola Merkezi ve Otizm Spor ve Yaşam Merkezi faydalanıcıları ile aileleri bir araya geldi. Programa yoğun ilgi gösteren katılımcılar, sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Otizm Spor ve Yaşam Merkezi faydalanıcılarından Onur Yılman’ın dedesi Fikret Yılman, İzmit Belediyesinin sağladığı bu imkanlardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

"Bu ortamı sağlayan Başkanımız Fatma Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi bir ekiple orada öğrenim görüyoruz. Çocuklarımıza büyük katkı sağlayan bir merkez. Herkesin gelip görmesini isterim. Çocuklarımız bu merkezde sosyalleşiyor, güvenle emanet edebilirsiniz" dedi.

YADEV faydalanıcılarından Ahmet Uraz Bayram’ın annesi Merve Bayram ise, merkezin yalnızca çocukların gelişimine değil, ailelere de destek sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizim YADEV maceramız iki yıl önce başladı. Didem Hanım ve Sultan Hanım’ın insanüstü çabaları sayesinde çocuklarımız yalnızca günlük yaşam becerileri kazanmakla kalmıyor, sosyal hayata da adapte oluyor. Aileleri de sürece dahil ederek bizlere destek oluyorlar. Öğretmenlerimizin sevgisi paha biçilemez. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum".

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “Yine bir Ramazan ayında soframızı paylaşıyoruz. Ailelerin duygularını dinleyince varmak istediğimiz hedefe oldukça yaklaştığımızı görüyorum. Bu projelerin içinde olmaktan son derece gurur duyuyorum. Özel gereksinimli bireylerimizi çok önemsiyoruz. Onlarla beraber aile fertlerinin de sosyalleşebilmeleri önemli. Bu projelerde görev alan tüm arkadaşlarımız alanında eğitim almış, elemelerden geçmiş uzman kişiler. Özel gereksinimli bireyleri hak ettikleri hizmetleri alabilmeleri için tüm gayreti gösteriyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.