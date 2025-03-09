Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde bulunan Paterson kentinde yaşanan trajik kazada, 60 yaşındaki Cengiz Kurt hayatını kaybetti.abdpost.com / ABD (İGFA) - Alınan bilgiye göre Main Street’te otobüs durağında bekleyen 60 yaşındaki Cengiz Kurt, hızla gelen bir SUV’nin kaldırıma çıkarak onu ezmesi sonucu yaşamını yitirdi. O anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve polis, kazanın tüm detaylarını incelemeye başladı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Cengiz Kurt, bir Jeep Cherokee'nin hızla yaklaştığını fark etti ve arkasını dönerek yoldan çekilmeye çalıştı. Ancak araç, saniyeler içinde Cengiz Kurt’a çarptı ve onu yaklaşık 6 metre sürükledi. Olayın şok edici anı, çevredeki üç güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, SUV, kazadan hemen önce Main Street üzerinde ilerlerken önce bir taksiyi solladı.

Aynı anda, Madison Avenue’den Main Street’e dönen başka bir araçla çarpışmak üzereydi. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı kaldırıma doğru yönlendirdi. SUV, kaldırımda hızla ilerleyerek bir çöp kutusuna çarptı ve kutu, bir benzin istasyonu çalışanının üzerine düştü. Şans eseri, çalışan hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Aracın çarptığı Cengiz Kurt ise yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası SUV'nin sürücüsü de ağır şekilde yaralandı ve St. Joseph Üniversitesi Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Sürücünün durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.