Gençlere yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçiren İzmit Belediyesi, kent merkezinde 5 liraya kaliteli filtre kahve satışı yapılacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sabri Yalım Parkı’nın köşesindeki küçük moba alanında gençlere yönelik yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Aynı zamanda Waffle İstasyonu olan bu noktada 5 liraya filtre kahve satılacak. Hem kentin merkezinde hem de herkesin kolayca ulaşabileceği bu alanda, gençler bir kahve içimlik mola verebilecek.

GENÇLERE SADE AMA ANLAMLI BİR ADIM

Ekonomik zorluklar ve yaşam maliyetleri altında her geçen gün daha fazla sıkışan gençler için sade ama anlamlı bir adım atan İzmit Belediyesi, bu projeyle hem sosyal alanları canlandırmayı hem de gençlere “anlaşıldıklarını” hissettirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda gençlerin kendilerini ait hissedebilecekleri ve bütçelerini zorlamadan soluklanabilecekleri kamusal bir alan oluşturulması hedefleniyor.

İzmit Belediyesinin uygun fiyatlı filtre kahve projesi; ideolojik zincir markaların alternatifi, sade ve sahici bir seçenek olarak öne çıkıyor. “Markaya değil, emeğe; tüketime değil, paylaşmaya yakın” bir duruşla gençlere sadece kahve değil, kentin içinde kendilerine ait bir köşe de armağan ediliyor.