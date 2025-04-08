Kocaeli'de İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar ve gençler için ödüllü resim ve afiş tasarımı yarışmaları düzenleyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ödüllü yarışmalarla taçlandırıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için Resim Yarışması, lise öğrencileri için ise Afiş Tasarımı Yarışması düzenleniyor. Geleceğin sanatçılarını teşvik etmeyi amaçlayan yarışmalar, çocukların ve gençlerin hayal güçlerini özgürce ifade etmelerine olanak tanıyacak.

İŞTE YARIŞMANIN ŞARTLARI

İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin katılabileceği resim yarışması için eserler, 25x35 cm veya 35x50 cm ölçülerindeki resim kâğıdına yapılacak. Resimler fon kartonuna paspartulanmış, buruşturulmamış ve rulo yapılmamış şekilde teslim edilecek. Sağ alt köşeye isim, soy isim ve okul bilgisinin yer aldığı bir etiket yapıştırılacak. Lise öğrencilerinin katılımına açık olan afiş tasarımı yarışmasında ise özgün ve yaratıcı afişlerin A3 (42x29.7 cm) ölçülerinde ve dikey boyutta hazırlanması gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 18 NİSAN

Ödüllü yarışma için çocuklar ve gençler, 18 Nisan tarihine kadar Belsa Plaza B Blok 7. Kat Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne eserlerini teslim ederek yarışmaya katılabilecek.

Sanatla büyüyen çocuklar ve yaratıcı gençler bu özel bayramda yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. İzmit Belediyesi, tüm katılımcılara başarılar dilerken, herkesi bu renkli ve anlamlı etkinliğe katılmaya davet ediyor.