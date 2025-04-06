İzmir'de Karabağlar Belediyesi, ilçedeki ulaşım sorunlarını çözmek ve vatandaşların taleplerine hızla yanıt vermek amacıyla asfalt yama robotunu hizmete aldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'nin kendi imkânlarıyla temin ettiği robot, sahaya indiği 1 aylık süreçte 70 sokak ve caddeye kısa sürede müdahale ederek bozuk yolları onardı.

Asfalt yama robotu ile yapılan çalışmalar özellikle en çok şikâyetin geldiği bölgelerde yoğunlaştı. Bahçelievler Mahallesi Eskiizmir Caddesi, Kazım Karabekir Mahallesi Türbe Caddesi ve Kibar Mahallesi 5714/1 Sokak gibi vatandaşların sıklıkla sorun bildirdiği noktalarda çukurlar kısa sürede kapatılarak trafik güvenliği sağlandı.

Gelişmiş sistem sayesinde trafik akışı aksatılmadan yapılan müdahalelerle; Aşık Veysel, Osman Aksüner, Üçkuyular, Gülyaka, Adnan Süvari, Yunus Emre, Ali Fuat Cebesoy, Abdi İpekçi gibi pek çok mahallede hızlı ve kalıcı onarımlar gerçekleştirildi. Robotun kullanımıyla hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlandı.

Buna ek olarak ekipler 13 mahallede ve 22 sokakta finişher ile 7 sokakta ise elle asfalt serimi gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşımı daha güvenli hale getirmek için teknolojik çözümler geliştirdiklerini belirterek, "Kendi imkanlarımızla aldığımız Asfalt yama robotumuzla birlikte, çukur ve bozulmalar oluşur oluşmaz hızlıca müdahale ederek sorunları büyümeden çözüyoruz. Ayrıca ekiplerimiz diğer mahallelerimizde de asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Karabağlar’ın tüm sokaklarında bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.