İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sıklaştırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi Zabıta ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya indi.

Bu yıl ilk kez uygulamaya konulan sistemle, seyyar tezgâh açmak için resmi başvuru yapan esnafa Bozyaka Pazar Yerinde belirlenen noktalar gösterildi ve tezgâhlarını kurmaları sağlandı.

Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve trafik ile yaya akışını aksatmamak amacıyla yol ve kaldırım işgallerine karşı denetimler gün boyunca sürdü. Ekipler aynı zamanda geçtiğimiz günlerde esnafa yönelik etiket ve hijyen denetimleri de gerçekleştirdi. Vatandaşlar rahat ve güvenli bir ortamda alışveriş yaparken, esnaf da memnuniyetini dile getirdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bayramların dayanışmanın ve birlikte olmanın en güzel zamanlar olduğunu ifade ederek, Karabağlar'da bu bayramın önce hem esnafın, hem de vatandaşların memnuniyetini ön planda tutarak düzenli ve güvenli bir alışveriş ortamı oluşturuklarını söyledi. Başkan Kınay, ekip arkadaşları ve destek veren kurumlara teşekkür etti.