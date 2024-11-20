25. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nde ödül alan filmler, Çiğli’de sinemaseverlerle buluşuyor. Festivalin en beğenilen yapımları, kaçıranlar için yeniden izleyici karşısına çıkacak.İZMİR (İGFA) - İzmir’den doğan ve uluslararası alanda büyük ilgi gören bu kısa film seçkisi, Çiğli’de sinema tutkunlarına eşsiz bir sanat deneyimi sunacak. Dünya çapında ses getiren kısa filmler, hem hikayeleri hem de görsel anlatımlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

En iyi 5 film sinemaseverlerle buluşacak

Festivalde 4 farklı kategoride toplam 16 ödül dağıtıldı. Ulusal Kurmaca Film Kategorisinde, en iyi film ödülünü "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" kazanırken, aynı kategoride en iyi ikinci film "Dilan Hakkında Konuşmalıyız", en iyi üçüncü film ise "Mükemmel" seçildi. En İyi Yönetmen ödülü "Eksi Bir" filmi ile Ömer Ferhat Özmen'e giderken, En İyi Senaryo ödülünü "Mori" ile Yakup Tekintangaç kazandı. 21 Kasım Perşembe günü, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda saat 19.00’da ödüllü filmler seyirci ile buluşacak.

Başkan Onur Emrah Yıldız: "Çiğli Ödüllü filmler izleyecek "

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmlerinin Çiğli’de izleyiciyle buluşmasıyla ilgili şöyle konuştu; "Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz ve bu doğrultuda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, İzmir’imizin gururu olan bir etkinlik. Dünyada da büyük ses getiren bu filmleri Çiğli halkıyla buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu tür etkinliklerle sanatın her kesimden insana ulaşmasını sağlamak, kültür ve sanat alanında Çiğli’nin adını daha fazla duyurmak istiyoruz. Tüm sinemaseverleri bu eşsiz deneyime ortak olmaya davet ediyorum.”