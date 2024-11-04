İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK’i, kul hakkına girmekle suçladı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, bugün enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK'i yine eleştirdi.

TÜİK'in gerçek mutfak enflasyonunu gizlediğini öne süren Milletvekili Türkoğlu, "TÜİK, çalışanların yıl sonunda alacağı maaş zammını düşük tutabilmek için ısmarlama oranlar açıklıyor” dedi.

İYİ Partili Selçuk Türkoğlu açıklamasında, "Yalancı TÜİK, batırdığı ekonominin faturasını vatandaşa çıkarmaya yemin etmiş olan “zulüm iktidarına” yaranmaya yemin ettiğini yine kanıtladı" diyerek TÜİK'in açıkladığı Ekim ayında enflasyonun, bir önceki aya göre yüzde 2,88 arttığını, ENAG’a göre ise halkın mutfağına yansıyan gerçek enflasyon aynı ay 5,57 olduğunu ifade etti.

"TÜİK, sadece son iki ayda, AK Parti İktidarının, vatandaşın cebindeki parasının Yüzde 5,09’una daha el koymasına “aracılık” etmiş oldu" diyen Türkoğlu, "Anlayacağınız; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işçinin, emekçinin, memurun, emeklinin kısaca tüm çalışanların, yıl sonunda alacağı maaş zammının kuşa dönmesi için “kul hakkına” girmeye devam ediyor. Ne diyelim;

Seni de Allah kahretsin, “zalimin zulmüne” yancılık eden TÜİK!" yorumunda bulundu.