İYİ Parti, PKK’nın silah bırakma sürecine tepki için 3 Ağustos’ta Bursa’da “Birinci Vazifen” mitingi düzenleyecek. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun da katılacağı mitinge Gebze'den de üst düzey katılım bekleniyor.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine karşı miting düzenleme kararı aldı.

İlk miting, 3 Ağustos Pazar günü saat 18:00’de Bursa Osmangazi Meydanı’nda “Birinci Vazifen” adıyla gerçekleştirilecek.

Mitinge İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da katılacağı açıklandı.

GEBZE’DEN KATILIM ÇAĞRISI

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Birol Elüstü, Bursa’daki mitinge Gebze’den en yüksek katılımı sağlamak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Başkan Elüstü, “3 Ağustos’ta açık hava toplantısı düzenleyeceğiz. Bu, bireysel hedefler değil, değerlerimizi koruma iradesiyle muhalif bir duruş sergilemek için bir araya gelme çağrısıdır. Vatan ve bayrak sevgisi taşıyan herkese açıktır” dedi.

Elüstü, mitingin son hazırlıklarının tamamlanacağını ve Gebzeliler başta olmak üzere tüm vatandaşları davet ettiklerini ifade etti.