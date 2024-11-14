Edirne'nin Keşan ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nın yeni yapılan binasının bahçesine konulan Atatürk Büstü'nün küçüklüğüne vatandaşların tepki göstermesi üzerine İGFA'da yer alan “Jandarma bahçesindeki Atatürk büstü tepki topluyor” başlıklı haber üzerine müteahhit firma harekete geçmişti. Büst büyütülerek yenilendi.Haberimiz ses getirdi

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Jandarma bahçesindeki Atatürk Büstü vatandaşları tepkileri sonrasındaki yapılan haberler ardından değiştirildi

Atatürk Büstünün küçük olması dolayısıyla vatandaşların tepkilerinin yer aldığı İGFA'daki haber üzerine müteahhit firma harekete geçmişti.

Haberin sitemizde yayınladığı gün vatandaşın tepkisine neden olan büst yerinden kaldırılarak, 12 Kasım 2024 tarihinde jandarmanın yeni binasındaki bahçesine daha büyük bir Atatürk Büstü konuldu.

Öte yandan biten bina ile ilgili henüz iş tesliminin de gerçekleşmediği de öğrenildi.

Vatandaşlar, bahçeye daha önceden konuşlandırılan Atatürk büstünün çok küçük ve böyle güzel bir binaya yakışmadığını belirterek; “İGFA'da yer alan ve dikkatle takip edilmesinin ardından müteahhit firmanın da bu haber üzerine müteahhit firmanın sesimize kulak vererek jandarma bahçesinde daha büyük bir büst koyması bizleri mutlu etti. Hem konuyu takip eden Medya Keşan Gazetesi’ne hem de sesimize kulak vererek büstü değiştiren müteahhit firma yetkililerine de teşekkür ederiz” diye konuştu.