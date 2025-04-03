İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmaları çeşitli eğitimlerle taçlandırmaya devam ediyor. İSTANBUL (İGFA) - Bakırköylü vatandaşlar yeteneklerini Bakırköy Belediyesi etüt merkezinde keşfediyor.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde bulunan merkezde bağlama, resim-minyatür, keman, satranç, çini, gitar-ukulele ve ritim branşlarında nitelikli kurslar veriliyor.

Belediye bünyesindeki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde hayata geçirilen etüt merkezi, yeni yeteneklerin adresi haline gelirken merkezde; bağlama, resim-minyatür, keman, satranç, çini, gitar-ukulele ve ritim branşlarında nitelikli eğitimlerle buluşan vatandaşlar hem ilgili olduğu alanda gelişiyor hem de sosyalleşme imkânı buluyor.