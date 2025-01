İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından halk sağlığı için çalışmalarını artıran Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi, bünyesine kazandırılan dahiliye polikliniği ve göreve başlayan uzman doktoru ile vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - “Önce halk sağlığı” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve başlamasının ardından Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’ne yeni bir soluk geldi.

Merkezde başta sona gerçekleştiren bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra açılan yeni poliklinikler ile de vatandaşlar yeni ücretsiz, konforlu ve nitelikli sağlık hizmetleriyle buluştu.

Göreve başlayan uzman doktoru ile hizmete açılan dahiliye polikliniği; hipertansiyon, alt ve üst solunum yolu hastalıkları, şeker hastalıkları, tiroid, böbrek ve bağırsak hastalıkları gibi birçok hastalığın teşhisinde vatandaşların ilk başvuru yaptığı yer olacak. Vatandaşlar ayrıca diyabet, hipertansiyon ve kolesterol gibi kronik hastalıkların takibini de burada yaptıracak. Uzman doktor, hastanın durumuna bağlı olarak farklı hastanelere yönlendirme de sağlayacak.

“VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN YAPILABİLECEK NE VARSA BURADA YAPMAYA HAZIRIZ”

İstanbul Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’ndeki görevine yeni başlayan ve bir doktor olarak merkezde vatandaşlara sunulan hizmeti takdir ettiğini belirten Uzm. Dr. Aydın Kayır, “46 yıllık hekimim. Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nde çalışmaya başladım ve burada çalışmaktan mutluyum. Buraya severek geldim çünkü her türlü hastaya bakabilmem ve hastalardan herhangi bir ücret alınmaması benim için çok önemli. Hafta içi her gün, saat 08.30-16.00 arası buradayım. Vatandaşlar dahili yönden her türlü muayeneyi burada olabilir. Hastanın durumuna bağlı olarak farklı hastanelere yönlendirmeler yapabiliyoruz. Hastalara yardımcı olmak, ilk müdahaleleri burada yaparak sorunlara çözüm bulmak bizim için en güzel, en gurur verici şey. Buradan evime görevimi yapmış olarak, içim rahat gideceğim. Daha önce 10 yıl kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştım, bu bölgeyi iyi bilirim. Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nin doktor arkadaşlarımdan methini duydum ve çok iyi bir yer olduğunu gördüm. Çalışma arkadaşlarım çok iyiler. Yerel bir yönetimin böyle bir sağlık hizmeti verdiğini ilk defa gördüm, o yönden çok mutluyum. Vatandaşlarımızı tıp merkezimize bekliyoruz, yapılabilecek ne varsa burada onlar için yapmaya hazırız” dedi.