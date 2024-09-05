İstanbul Gürpınar'da bulunan İstanbul Su ürünleri Halinde Balıkçılık yapan Bayburtlu hemşerilerimiz sezonu açtılar.

İstanbul’da Balık toptancılığı yapan, Bayburt Hacıoğlu Köylüleri Balık sezonunun açılmasıyla vira Bismillah dediler. Hacıoğlu köyünden hemşerilerimiz, Yıllardır Baba, Dede mesleği haline gelmiş olan Balık toptancılığı yapıyorlar.

Bayburt Hacıoğlu Köyünden Hemşerilerimizden Emrah Tekel ve Aydın Boğatır,Av yasağı başlar başlamaz yazın Bayburt’a gittiklerini ve tatillerini geçirdiklerini, Av sezonu açılır açılmaz işlerine devam ettiklerini belirttiler. Bu yılda Balığın bol olmasını temenni ettiler. Hemşerilerimiz Balık toptan halinde ve perakende Balıkçılık yaptıklarını ifade ettiler.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Teknelerin dönüşüyle birlikte Gürpınar Balık Hali'nde de hareketlilik yaşandı. Kasalarla hale alınan balıklar mezat usulü satışa çıkarıldı.

Tezgahta balıkları satacak olanlarsa halin yolunu tuttu. Gözlerine kestirdikleri balıklar için pazarlık yapan balıkçılar zaman zaman mezatlardan balıklarını alarak arabalarına kasaları taşıdılar. Balıkçılar ilk ağlarda istavrit ve tekirin yakalandığını dile getirdi.