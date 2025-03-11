Şehre yaydığı enerjisi ile yaşamın tam içinde aktif bir kamusal alan olarak hizmet veren Müze Gazhane, sanatın farklı dallarını bir araya getiren seçkisi ve ilham verici deneyimler sunan etkinlik programıyla sezon boyunca İstanbulluları ağırlamaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından düzenlenen etkinlikler ile Müze Gazhane’de sezon boyunca kültür sanat dolu günler yaşanacak.

Farklı tarzlardaki sanatçıları müzikseverlerle buluşturan konserler, çeşitli ilgi alanlarına ve becerilere yönelik yetişkin atölyeleri, hafta sonuna renk katan çocuk atölyeleri, tecrübenin sohbetle buluştuğu söyleşiler, festivaller, performanslar ve çok daha fazlası Müze Gazhane’de olacak.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye kultur.istanbul ve muzegazhane.istanbul web adresleri ile Radar Türkiye mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği belirtilirken, başında (*) bulunan etkinliklere katılım için Radar Türkiye mobil uygulaması üzerinden kayıt oluşturulması gerekli olduğu bildirildi.

Müze Gazhane'deki Etkinlik Takvimi şöyle: