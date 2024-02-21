Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyleyerek istifa ettiğini açıkladı. 31 Mart Yerel Seçimleri için AK Parti ile görüşen ancak anlaşamayıp pek çok şehirde kendi adaylarını çıkaran YRP’nin İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu partisinden istifa etti.

Pamukçu istifa gerekçesi olarak “partisinin kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmasını” gösterdi. Pamukçu açıklamasında şöyle dedi: “Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim.

Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım.” 1995 yılında Refah Partisi'nden, 1999 seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Bayburt Milletvekili olarak seçilen Pamukçu, 24 Aralık 1995 Milletvekili Genel Seçimlerinde Refah Partisi’nden Bayburt Milletvekili olarak 20. Dönem Parlamento çalışmalarına katıldı.

Bu dönemde TBMM Kit Komisyonu ve NATO Parlamenterler Asamblesi üyeliklerinde bulundu. “Yasadışı Telefon Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı” yaptı.

18 Nisan 1999 Milletvekili Genel Seçimlerinde Fazilet Partisi’nden yeniden Bayburt Milletvekili olarak parlamentoya giren Pamukçu, 2023 yılında gerçekleşen genel seçimlerde ise Yeniden Refah Partisi 28. dönem İstanbul Milletvekili seçilmişti.