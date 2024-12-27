İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi haftanın her günü vatandaşlara çeşitli sağlık hizmetleri sunuyor. Çarşamba günleri bu hizmetlere göz ölçümü ve işitme testi de dâhil ediliyor ve randevu şartı da aranmıyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü,sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü ücretsiz sağlık hizmetlerini sürdürüyor.

Müdürlüğe başvuran randevulu hastalar, belirlenen tarih ve saatte muayenelerini olurken; yaşlı ve engelli hizmetleri, hasta ve engelli nakil hizmeti, koruyucu sağlık hizmetleri, terapi, ağız ve diş sağlığı, fizyoterapi ile diyet ve beslenmehizmetleri de kesintisiz olarak devam ediyor. Ayrıca müdürlüğün; evde enjeksiyon, pansuman, kan alma, kan şekeri ölçümü ve serum takma gibi hizmetlerini kapsayan Evde Bakım ve Destek Hizmetlerinden de yaş almış ve dezavantajlı bireyler faydalanabiliyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü tüm bu hizmetlerin yanı sıra her hafta çarşamba günleri ise "Halk Sağlığı Günleri" kapsamında tüm muayeneleriücretsiz ve randevusuz sunuyor.

Bu günlerde müdürlüğe başvuran vatandaşlar, müdürlüğün hizmetlerine ek olarak işitme testi ve göz ön tanı muayenelerinden de ücretsiz faydalanabiliyor.