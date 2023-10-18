Bayburt’ta Saat Meydanı önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı güçlü bir şekilde protesto ettiler.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, Bayburt Saat meydanında ellerinde Filistin bayraklarıyla geldiler.
'Katil İsrail' Sloganları
Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren Bayburtlu vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getirdi.
Bayburt’ta Vatandaşlar,Hastanede hayatlarını kaybeden Filistinliler için Dualar edip İsraili lanetlediler.