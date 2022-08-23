Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında TYP kapsamında düzenlenecek olan “Okulların Temizliği” Projesi Başvuruları başlıyor.

Bayburt İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada;

“Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplum Yararına Program kapsamında Okulların Temizliği için (4,5) dört buçuk aylık süreyle 205 kişi işe alacak.

Proje başvuruları 24-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında E Devlet üzerinden Alo 170

ya da www.iskur.gov.tr adresinden yapılacaktır. “ denildi.

Projenin diğer detayları aşağıdaki bilgilendirme metninde yer alıyor.