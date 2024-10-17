Edirne'de İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Bir Kahvenizi İçeriz" projesi kapsamında, İpsala'da geçen hafta bir öğretmen veli ziyareti sonrasında başka bir veli tarafından çıkan tartışmada darp edildiği iddia edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar yaptığı basın açıklamasında; geçen hafta ki İpsala ilçemizde bu proje kapsamında ev ziyaretine giden kadın bir öğretmenin darp edildiğini, tehditlere maruz kaldığını öne sürdü. Zobar, "Şimdi bu öğretmen arkadaşımızı kim koruyacak?" dedi.

Nedim Zobar açıklamasında, "Uyarılara ve öğretmenlerimn tepkilerine rağmen devam ettirilen söz konusu projede kahve maalesef taştı" yorumunda bulundu.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2023-2004 yılında başlatılan “BİR KAHVENİZİ İÇERİZ” projesine yeni eğitim öğretim yılında da devam etme kararı alındığını anımsatan Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, önceliğin ev ziyaretlerinin olduğu bu projenin aşamaları arasında; riskli olarak nitelendirilen her bir öğrenciyi yakından takip etmek, riskli öğrencilerden başlayarak hane ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, ders saatleri dışında öncelikle sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan velilerin, sonrasında sosyo-ekonomik yönden normal gruplar içerisinde yer alan öğrenci velilerinin tamamının evlerinde ziyaret edilmesi olduğunu hatırlattı.

"Gelin görün ki projenin birçok paydaşı olmasına rağmen sorumluluk öğretmenlere yüklenmiştir" diyen Zobar, "Sözde gönüllülük esasına göre yapılan bu projeye katılım için çeşitli idari baskılar ile öğretmenler zorlanmaktadır. Eğitim-İş olarak projenin başlangıcında çekincelerimizi dile getirip uyarılarda bulunduk. Gönüllülük esasına dayalı olan projelerde hiçbir öğretmenin mesai saatleri dışında çalışmaya zorlanmaması gerektiğini belirttik. Dezavantajlı bölgelerimizde bu proje çalışmasının zorluklar getireceği ve ziyaretçilere olumsuz etkileri olabileceği sendikamız tarafımızdan defalarca dile getirildi. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘ ün dediği gibi "Tatbik eden, uygulayan, karar verenden daima daha kuvvetlidir." Öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının, eğitim- öğretim iş kolunda örgütlü sendikaların görüşü alınmadan gerçekleştirilecek projelerden sonuç alınamayacağı ortadadır. Öğretmenlerin ev ziyaretleri yaparak tüm sorunların çözüleceği mi düşünülüyor" dedi.

Öğretmenliğin uzmanlık mesleği olduğunu ifade eden Zobar, "Öğretmenler almış oldukları eğitimin üzerine bilgi birikimlerini ve deneyimlerini de ekleyerek öğretmen- veli, öğretmen-çevre, öğretmen-öğrenci ilişkileri çerçevesinde eğitim öğretimdeki aksaklıkları, olumsuzlukları zaten gidermeye çalışan programlar uygulamaktadır. Uyarılarımıza ve öğretmenlerimizin tepkilerine rağmen devam ettirilen bu projede maalesef ki kahve taştı! Geçen hafta üzülerek öğrendik ki İpsala ilçemizde bu proje kapsamında ev ziyaretine giden kadın bir öğretmenimiz darp edilmiş, tehditlere maruz kalmış. Şimdi bu öğretmen arkadaşımızı kim koruyacak? Okuluna nasıl gidecek sınıfına nasıl girecek? Hiçbir şey olamamış gibi aynı ortamda nasıl öğretmenliğine devam edecek? Sırada hangi öğretmen var? Öğretmenin saygınlığı böyle mi korunacak. Amaç devamsızlığın düşürülmesi ise kanuni yaptırımlar var. Konu aile ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü var. Konu asayiş ise kolluk kuvvetlerimiz var. İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, müdür yardımcıları, okul/kurum müdürleri var, niye her şey öğretmenlerimizden bekleniyor?" diye konuştu.

Zobar, Eğitim-İş olarak meslek onuruna sahip çıkmaya ve emeğimizin değeri için mücadele etmeye devam edeceklerinin sözünü verdi.